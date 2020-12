Votos de partidos de “laranjas” podem ser anulados em Itamarati

Em Itamarati (a 987 quilômetros de Manaus), o Ministério Público Eleitoral (MPE) da 69ª Zona eleitoral ajuizou Ação de Impugnação de Manadato Eletivo (AIME) contra todos candidatos eleitos pelo PSDB. O motivo seria a prática de crimes de fraude e de abuso do poder na composição da lista de candidatos às eleições proporcionais.

A AIME pede que sejam considerados os votos atribuídos ao partido e é oriunda denúncia recebida pelo MPE de que haviam candidatas fictícias registradas pelo partido, em Itamarati.

A apuração constatou que a candidata à vereadora Antônia Nelciene Nogueira de Aguiar não recebeu nenhum voto, bem como a candidata Mauria Nogueira de Aguiar recebeu apenas um voto, sendo estas irmãs entre si, bem como tias do Presidente Municipal do Partido, Jamerson Nogueira Feitosa (eleito como suplente) e irmãs do candidato eleito ao cargo de vereador, também pelo PSDB, José Sávio Nogueira de Aguiar.

O MPE afirma que as candidatas receberam ínfima quantidade de votos nas Eleições de 2008 a 2020, evidenciando-se que se trata de uma prática corriqueira o lançamento de candidaturas de “fachada” pelo PSDB apenas para complementar a cota de gênero do Partido, sem terem efetivamente a intenção de concorrer nos pleitos.

Na ação, o MPE afirma conclui que o partido impugnado, que não tinha candidaturas femininas suficientes e, por isso, nem participaria da eleição proporcional, resolveu utilizar da influência familiar para registrar candidatas fictícias que sequer fariam campanha eleitoral ou receberiam recursos para isso, em tudo enganando a Justiça Eleitoral com as aparentes candidaturas, as candidaturas “laranjas”.