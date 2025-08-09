Vulgo “Carreirinha”, é preso por cárcere privado, tortura e tráfico de drogas em Carauari

AMAZONAS | A Polícia de Carauari (a 788 quilômetros de Manaus), prendeu em Anderlilson da Silva, 19, conhecido como “Carreirinha”. Ele foi autuado por tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura, cárcere privado, posse irregular de arma de fogo, dano e crime ambiental.





De acordo com a delegada Renata Viana, da 65ª DIP, a prisão ocorreu após denúncias informando que uma mulher de 28 anos estava sendo mantida em cárcere privado e agredida fisicamente por Anderlilson, em uma residência localizada na comunidade conhecida como Ponte do Mercadinho, no bairro Samuel Amaral. A vítima estaria em poder do agressor desde por volta das 18h do mesmo dia.

“As informações repassadas por testemunhas indicavam uma situação de grave risco à integridade da vítima. Ao chegarmos ao local, ouvimos gritos de socorro vindos da residência. Pelas frestas da casa, que era de madeira, conseguimos visualizar a mulher sendo agredida com uma faca. Diante da gravidade, a equipe arrombou a porta e prendeu o agressor em flagrante”, relatou a delegada.

Durante a diligência, os policiais apreenderam uma arma de fogo calibre .44 com munições, porções de entorpecente do tipo oxi, embalagens para comercialização da droga, uma balança de precisão, um caderno com anotações do tráfico, máscaras e balaclavas, R$ 984 em espécie, um aparelho celular danificado e uma tartaruga com aproximadamente 40 quilos.

A vítima apresentava diversas lesões corporais, incluindo coronhadas na cabeça, pequenas perfurações causadas por faca e cortes violentos no cabelo. Segundo a investigação, as agressões teriam sido motivadas por uma acusação de que ela teria subtraído R$ 20 da residência.

Ainda conforme a delegada, as apurações indicaram que a mulher também estaria envolvida com o tráfico de drogas, atuando em associação com Anderlilson, sendo responsável pelo controle e registro das vendas, conforme demonstrado nas anotações encontradas no local.

O suspeito possui antecedentes criminais por crimes violentos, incluindo homicídio. A tartaruga resgatada foi entregue ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) de Carauari.

Anderlilson da Silva foi autuado pelos crimes cometidos e permanecerá à disposição do Poder Judiciário. As investigações seguem para apurar possíveis conexões com outras pessoas envolvidas no tráfico na região.