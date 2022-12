Vulgo “Dentinho” de 13 anos é assassinado a facadas no Jorge Teixeira

Um adolescente de apenas 13 anos, identificado apenas como Diego, vulgo “Dentinho”, foi assassinado violentamente com várias facadas pelo corpo e posteriormente jogado em um igarapé nas proximidades da rua Manjerona, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

O cadáver foi encontrado na manhã deste domingo, (4), por moradores da localidade que ao olharem para dentro do Igarapé, acabaram se deparando com o adolescente morto. Nas proximidades do crime em uma casa abandonada, foi encontrado uma bermuda da vítima e também muito sangue, sinal que o mesmo foi golpeado na casa e posteriormente jogado no igarapé.

O corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal, (IML), e a Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia