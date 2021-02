Vulgo “Neguinho”, é executado na frente da esposa na Compensa

MANAUS – Antônio Carlos de Lima Pereira, de 34 anos, foi morto com vários disparos de arma de fogo, na tarde de sexta-feira, (12), na rua Cristo Rei, bairro Compensa 3, zona Oeste de Manaus. A vítima estava em sua motocicleta com sua esposa, quando dois homens armados chegaram no local em uma moto e disparam contra a vítima que morreu na hora.

O crime tem ligação com o tráfico de drogas da área o que ainda deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestro, (DEHS). O corpo foi periciado e encaminhado para o Instituto Médico Legal, (IML).

Texto: Correio da Amazônia