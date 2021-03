Vulgo, “Xingu”, é assassinado com 10 tiros no Morro da Liberdade

MANAUS -Flávio da Costa Gonçalves, 20 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça no início da tarde de ontem domingo (7), no bairro Morro da Liberdade, Zona Sul da capital amazonense. A vítima, que também era identificada no mundo do crime como “Xingu”, foi atingida com 10 tiros pelo corpo e morreu no local.

O caso aconteceu na rua Vinte e Quatro de Agosto, por volta de 12h, horário em que a Polícia Militar foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). Segundo populares, cerca de onze tiros foram ouvidos nas proximidades e pouco depois familiares encontraram o corpo da vítima.

De acordo com equipes da perícia criminal, o crime tem características de execução, já que nove tiros atingiram as costas de Flávio e um na cabeça. Também no local foram encontrados fragmentos de balas de calibre 380 e 40, levantando a hipótese de dois suspeitos.

Segundo familiares relataram à polícia, o jovem tinha histórico com uso de drogas e atos infracionais quando ainda era menor de idade, mas afirmam que ele não vinha recebendo ameaças nos últimos dias. A polícia investiga o caso.