WhatsApp tem novidades e novos recursos de formatação de texto para as conversas

Novidades para as suas conversas!

O WhatsApp está trazendo novas opções de formatação de texto para melhorar a experiência dos usuários. Agora, além das ferramentas conhecidas como negrito, itálico, tachado e monoespaço, será possível usar outros recursos, como listar itens e destacar textos de outras formas. (veja abaixo)

Segundo a plataforma, essas novas funcionalidades chegam para facilitar a comunicação e economizar tempo durante as trocas de mensagens, além de trazer uma nova dinâmica mais organizada às conversas.

As opções serão implementadas gradualmente e estarão disponíveis para todos os dispositivos: Android, iOS, Web e Mac desktop. A previsão é que nas próximas semanas as novidades já estejam liberadas para todos.

Lista de Itens

Permite organizar etapas de um processo, como ingredientes de uma receita, ou destacar pontos importantes da mensagem.

Para utilizar, basta digitar “-” seguido de um espaço.

Listas numeradas

Destaca uma ordem específica de itens, útil para instruções ou passo a passo.

Para usar, digite o número seguido de um ponto final e um espaço.

Citação de bloco

Destaca um texto para torná-lo mais visível nas mensagens.

Basta digitar o símbolo “>” seguido de um espaço.

Código embutido

Muito utilizado por desenvolvedores para compartilhar trechos de códigos ou comandos.

Para aplicar, adicione o símbolo “`” antes e depois do conteúdo.

Fique atento às atualizações!

Essas funcionalidades podem ser especialmente úteis para grupos ou conversas que envolvam compartilhamento de informações detalhadas.

Esteja atento às atualizações do aplicativo para começar a desfrutar desses recursos assim que estiverem disponíveis.

Com informações do Jornal Extra