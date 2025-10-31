William Bonner se despede do Jornal Nacional nesta sexta-feira

É o fim de uma era: nesta sexta-feira (31), William Bonner se despede do Jornal Nacional após 29 anos na bancada do programa. Ao lado de Renata Vasconcellos, César Tralli assume o comando do JN a partir da próxima segunda-feira, dia 3 de novembro.





Tralli já se despediu do Jornal Hoje nesta quinta (30), apresentando Roberto Kovalick como novo âncora do programa. Kovalick já assume o comando do JH nesta sexta.

Como assistir à despedida de Bonner no JN?

O Jornal Nacional começa por volta das 20h30, na TV Globo. A “passada de bastão” será feita ao fim do telejornal, quando Bonner e Renata receberão César Tralli no estúdio.

Fonte: g1