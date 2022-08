Wilsom Lima visita Tapajós e reitera apoio a empresas locais por competitividade

Líder no segmento farmacêutico do Norte, o Grupo Tapajós recebeu nesta quinta-feira (11) a visita do governador Wilson Lima em sua sede, localizada no Coroado, Zona Leste de Manaus. Ao conhecer as dependências da empresa, ele ressaltou sua importância para a economia da região, onde gera atualmente mais de 3 mil empregos diretos e grandes somas em tributos.

“Fico muito feliz em ver o crescimento de vocês no Amazonas, sobretudo pela grande contribuição que têm na geração de emprego e renda para a nossa população”, disse o governador ao sócio fundador da companhia, Pedro Garcez.

Lima afirmou ainda que defende a interferência mínima do Estado nas atividades empresariais, mas que reconhece seu papel de condutor para os investimentos, sobretudo para manter as empresas competitivas entre si. Isso foi o que o levou a atender a demanda do segmento farmacêutico local para reduzir o ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias e serviços) sobre os medicamentos.

“Esse foi um pleito do Pedro, e de outros empresários do ramo, que com certeza tem ajudado muito no crescimento das empresas locais. E é isso que eu vou continuar fazendo, protegendo quem é daqui para que possa competir em condições de igualdade com outras companhias que chegam com grandes incentivos”.

O chefe do executivo estadual enfatizou que todas as empresas que vêm ao Amazonas para investir são bem-vindas, mas que o investidor local precisa de um olhar diferenciado para se manter competitivo frente às grandes corporações.

Pedro Garcez agradeceu a sensibilidade do governo em tornar o jogo igual para todas as empresas do segmento no momento em que equiparou os incentivos. “Isso tem sido essencial para toda a cadeia de distribuição de medicamentos”, comentou o empresário.

CEO do Grupo Tapajós, Wili Garcez, ilustrou a importância da medida ao informar que a companhia, atualmente com 120 lojas nas bandeiras Santo Remédio, Farma Bem e Flexfarma, irá fechar 2022 com mais 12 unidades da rede Santo Remédio em toda a região, já tendo outras 20 previstas para 2023.

Também presente na visita, o candidato a deputado estadual Dr. Mike disse estar ciente de que o governador precisa contar com parlamentares que o apoiem nos projetos enviados à Assembleia Legislativa do Estado (ALE). “Vamos estar lá para garantir mais leis que viabilizem a geração de emprego e renda”.