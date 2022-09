Wilson almoça com funcionários da Samsung e destaca geração de 60 mil empregos

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), almoçou, nesta quarta-feira, 21 de setembro, com funcionários da fábrica da Samsung instalada no Distrito Industrial de Manaus. O encontro é parte da agenda que o candidato à reeleição tem mantido para reforçar, junto aos trabalhadores do setor industrial, seu compromisso com a atração de novos investimentos e empregos para o estado.

Desde que assumiu o governo, Wilson trabalha para manter os empregos e criar novos postos de trabalho, especialmente na indústria. Nesse período, atraiu mais de R$ 40 bilhões em investimentos para o setor, com previsão de geração de 26 mil novos empregos.

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontam um saldo de 60 mil empregos formais criados no Amazonas, desde 2019, em todos os setores da economia.

Nesta semana, Wilson já cumpriu agenda de campanha na Honda e na Yamaha, indústrias que pertencem ao polo de duas rodas. Nas duas oportunidades, ele também conversou com os colaboradores e reassumiu seu compromisso com a manutenção e defesa do modelo Zona Franca de Manaus (ZFM).

“Almocei com trabalhadores e reforcei o compromisso que nós temos com empresas como essa. Nós vamos continuar trabalhando para criar esse ambiente favorável aos investidores, defendendo, inclusive, os interesses da Zona Franca de Manaus”, declarou Wilson Lima, que visitou a Samsung acompanhado do candidato a vice-governador, Tadeu de Souza.

Samsung – A multinacional coreana mantém mais de 4,6 mil empregos em Manaus e linhas de produção para fabricação de nove produtos eletroeletrônicos, em uma área construída de mais de 118 metros quadrados. A Samsung produz aparelhos de TV. Hoje, fabrica, também, celulares, condicionadores de ar, tablets, smartwatches, fones bluetooth, entre outros.