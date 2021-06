Wilson Lima acompanha operação ‘Mão de Ferro’, executada pela PM-AM e Força Nacional

Operação dá continuidade às ações iniciadas no domingo (06/06) para o restabelecimento da ordem no estado

O governador Wilson Lima acompanhou, na manhã desta quinta-feira (10/06), no Comando de Policiamento Especializado (CPE), na zona centro-oeste de Manaus, o início da operação “Mão de Ferro”, que é executada pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e Força Nacional de Segurança.

A operação dá continuidade às ações iniciadas no domingo (06/06) para o restabelecimento da ordem no estado, após incêndios e atos criminosos na capital e em municípios do interior.

As equipes da Força Nacional vão atuar em Manaus e nos municípios onde houve registro de ocorrências, informou o governador. O planejamento foi definido em conjunto entre a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-AM) e a Força Nacional de Segurança.

“Nós continuamos recebendo homens da Força Nacional para reforçar as nossas forças de segurança nesse trabalho de garantir a tranquilidade à população. Parte dessa tropa já está aqui em Manaus e, nesse momento, ela foi apresentada ao nosso efetivo da Rocam e também da Força Tática e estão indo até aqueles locais que apresentam risco, ou pelo menos onde aconteceram aqueles episódios mais significativos na madrugada de sábado para domingo”, destacou Wilson Lima.

A programação é que a tropa de 144 agentes nacionais esteja integralmente na capital até o sábado (12/06). Eles vão se somar aos mais de 12 mil servidores do sistema de segurança pública do Amazonas, que estão em atuação.

Segundo a SSP-AM, 42 adultos foram presos e três adolescentes foram apreendidos, sendo todos colocados à disposição da Justiça, por envolvimento nos ataques criminosos. Nesse total, inclui-se a prisão de cinco traficantes considerados lideranças do grupo criminoso que ordenou os ataques, após a morte de um traficante em confronto com a Polícia Militar, no sábado passado.

Há diligências ainda em andamento e equipamentos, dispositivos eletrônicos e celulares apreendidos estão passando por perícia. “Os conteúdos estão sendo extraídos, para que a gente possa ter uma clareza de todas as ações desenvolvidas por esse grupo, que acabou tendo essa reação em razão dessa atuação forte do Governo do Estado no combate ao tráfico de drogas”, destacou Wilson Lima.

Investimentos – O governador do Amazonas destacou os investimentos para o combate ao tráfico de drogas no estado e disse que essa tem sido uma política prioritária em seu governo. “A Base Arpão foi um ganho muito grande ali no Médio Solimões, que é um trabalho que é feito com as nossas polícias, Força Nacional, Polícia Federal, Marinha e outras forças de segurança”, ressaltou.

Foram adquiridos equipamentos como fuzis, metralhadoras e lanchas blindadas. “É algo inédito no estado do Amazonas, nunca houve equipamento dessa natureza aqui no estado, e hoje a gente consegue ir para o campo, consegue ir para a atuação de igual para igual e, na maioria das vezes, com uma força muito superior e também com uma celeridade para impedir que essa droga chegue aqui, que a violência avance”, disse Wilson Lima.