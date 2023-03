Wilson Lima acompanha trabalho de resgate após deslizamento no Jorge Teixeira

O governador Wilson Lima esteve na noite de domingo (12/03), no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus, acompanhando o trabalho das equipes de resgate que atuam no deslizamento de terra que atingiu residências no local. Wilson Lima informou que toda a estrutura do Estado está mobilizada na busca de possíveis vítimas e no atendimento dos moradores afetados pelo desabamento.

“Assim que soube do ocorrido determinei que o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil estivessem aqui. Assim como temos o apoio da polícia militar e da assistência social, nesse momento, para auxiliar a prefeitura de Manaus nos procedimentos que são necessários para atender essas famílias”.

Atuam no resgate das vítimas 44 homens do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Até o início da madrugada desta segunda-feira (13/03), oito corpos, sendo quatro adultos e quatro crianças, já haviam sido resgatados. As buscas vão seguir por toda madrugada e ao longo dos dias, até que todos os desaparecidos sejam localizados.

No local, Wilson Lima destacou o empenho da população que está contribuindo no resgate das vítimas. “Aqui é um local de difícil acesso e a gente conta com o apoio incansável de toda comunidade que tem ajudado as equipes na busca por desaparecidos”, ressaltou o governador.

Ao lado do prefeito de Manaus, David Almeida, o governador ressaltou que nesse primeiro momento as equipes do Estado e prefeitura trabalham para identificar e resgatar os desaparecidas, mas que os Governo do Amazonas também vai atuar na área prestando assistência aos moradores que perderam bens materiais com a tragédia. Bombeiros e Defesa Civil trabalham para identificar a quantidade de residências atingidas.

Equipes da Secretária de Segurança Pública, Secretaria de Assistência Social e Polícia Militar também trabalham no local prestando assistência aos moradores afetados pelo deslizamento. Hospitais da rede estadual de Saúde também estão de prontidão para receber possíveis feridos.