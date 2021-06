Wilson Lima anuncia ampliação do terminal de passageiros do aeroporto de Parintins

O governador Wilson Lima anunciou a ampliação e a reforma da sala de embarque de passageiros do Aeroporto Júlio Belém em Parintins, na tarde deste sábado (25/06). O anúncio ocorreu durante a inauguração da ampliação do terminal de desembarque e da nova esteira do aeroporto do município. Na oportunidade, o governador Wilson Lima destacou que o Estado investe mais de R$ 16,5 milhões em infraestrutura de Parintins.

“Nós estamos entregando hoje a reforma da sala de desembarque do aeroporto. E vou autorizar a liberação de recursos para ampliarmos o aeroporto e melhorar a sala de embarque”, disse Wilson Lima.

Para as obras já executadas no Aeroporto Júlio Belém foi necessário o investimento de R$ 1.196.694,90, sendo R$ 1 milhão de recurso do Governo do Amazonas e R$ 196.694,90 de recurso da Prefeitura de Parintins.

A reforma contou com ampliação do prédio, banheiros novos, aquisição de esteiras, pintura, troca de esquadrias e implantação de novo forro.

Outros investimentos -Em convênio com a prefeitura do município, o Governo do Amazonas está construindo o muro de arrimo da Praça Judith Prestes. O investimento é de R$ 2.378.315,33, e a obra apresenta percentual de 27,40% de execução.

Também está em execução a recuperação do aterro controlado no município. O convênio conta com investimento no valor de R$ 2.799.321,35, e a obra apresenta o percentual de 66,66% de execução.

O Governo do Amazonas concluiu a reforma do Parque de Exposição Luiz Lourenço, em Parintins. O investimento foi de R$ 490.499,06. O Estado alocou equipamentos para Serviços Operacionais e de Limpeza Pública no valor de R$ 1.127.686,56.

Foram realizados serviços de tapa buraco e recuperação da base em ruas do município por R$ 2.219.112,67. Além disso, o Governo do Amazonas concluiu a instalação de Luminárias LED em Parintins, com o investimento de R$ 3.906.640,00.

Está em planejamento a construção da Cidade da Criança no município, por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 700.000,00

Educação – Na área da Educação, em Parintins, neste sábado, o governador anunciou a revitalização das escolas estaduais Irmã Sá, Caetano Mendonça, Geny Bentes de Jesus e São José Operário, com valor estimado em R$ 1 milhão. E mais 11 unidades de ensino foram revitalizadas por R$ 2.750.000, em 2019.

Ainda em relação à educação, no município, o governador fez a entrega de kits escolares e pedagógicos para alunos e professores. Serão beneficiados 13,7 mil estudantes da rede estadual e cerca de 995 profissionais da Educação. Em todo o estado, as entregas de material escolar e fardamento vão beneficiar 450 mil alunos e 24 mil profissionais.

Trânsito – O Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), levou ao município de Parintins ações voltadas para a educação no trânsito e atendimento da população do Baixo Amazonas.

Por um termo de cooperação com o órgão municipal de Trânsito, será cedido, a custo zero, um aplicativo de Gestão de Infrações. O órgão realizará, ainda, um mutirão de atendimentos nos dias 13, 14 e 15 de julho na cidade.

Outra iniciativa do Detran-AM será a entrega de mais de 7 mil livros para alunos da rede estadual do ensino fundamental. Os livros fazem parte do projeto “Educar para o Trânsito”, da Escola Pública de Trânsito do Amazonas (Eptran-AM).