Wilson Lima anuncia R$ 4,3 milhões em investimentos na infraestrutura de Novo Airão

O governador Wilson Lima anunciou, neste sábado (19/06), uma série de investimentos na infraestrutura de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus). Ele destacou ainda o potencial turístico e o volume de investimentos da atual gestão em obras no município, de mais de R$ 26 milhões.

Wilson Lima foi ao município acompanhar o mutirão de imunização Vacina Amazonas, para pessoas a partir de 25 anos que, neste sábado, acontece também em Manacapuru.

Em Novo Airão, foi assinado um termo de cooperação entre o Governo do Estado e a prefeitura municipal para prestação de apoio técnico e promoção de melhorias no sistema de abastecimento, por meio da Companhia de Águas do Amazonas (Cosama), antecipando os trabalhos para que a Companhia assuma, mais à frente, o abastecimento e o tratamento de água encanada da cidade.

“Nunca Novo Airão recebeu tantos investimentos como os que nós estamos fazendo. Tem uma série de obras de infraestrutura que nós já realizamos, como a pavimentação das ruas, e agora nós estamos fazendo sarjeta, calçada, meio-fio. Vou fazer a Praça dos Pinheirais, o Portal da Cidade e vou assumir o abastecimento de água do município de Novo Airão”, declarou Wilson Lima, ressaltando ainda que o Estado vai implantar iluminação de LED nas ruas do município.

Água tratada – O Governo do Amazonas, por meio da Cosama, e a Prefeitura de Novo Airão assinaram um termo de cooperação para prestação de apoio e melhorias no sistema de abastecimento de água do município pela companhia estadual. Essa é a fase inicial para que, em breve, o Estado venha a assumir o abastecimento de água potável do município.

Dessa forma, o Estado está investindo na saúde dos moradores do município e na qualidade de vida para a população. Inicialmente, 16 mil habitantes da zona urbana de Novo Airão serão atendidos.

Por meio do termo de cooperação, a Cosama prestará apoio técnico e promoverá análises físico-químicas da água e melhorias no sistema de abastecimento do município, proporcionando à população água tratada e eliminando qualquer tipo de doença de veiculação hídrica.

Segundo a Cosama, o município conta com aproximadamente 3 mil unidades consumidoras ligadas à companhia. A cidade possui 17 poços de captação ativos, 13 reservatórios e, atualmente, não possui tratamento de água.

A Cosama já assinou também termos de cooperação com os municípios de São Gabriel da Cachoeira e Nhamundá. A companhia é responsável pelo abastecimento em 14 municípios.