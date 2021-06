Wilson Lima anuncia vacinação contra Covid para população a partir de 27 anos

Pessoas com 27 anos ou mais já podem participar da segunda edição do mutirão Vacina Amazonas, em Manaus, conforme anúncio do governador Wilson Lima, após reunião com os técnicos da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) e Secretaria de Estado da Saúde (FVS). A mobilização segue até as 18h desta quarta-feira (30).

Na Arena da Amazônia e no Sambódromo, a vacinação ocorre por meio do sistema drive-thru. No Centro de Convenções Vasco Vasques, os pontos de vacinação são para pedestres. A população que for a um dos pontos de vacinação deve apresentar, obrigatoriamente, documento original com foto, CPF, e comprovante de residência (original e cópia).

Segundo Wilson Lima, a confirmação, pelo Governo Federal, da chegada de novas doses, permite a extensão do mutirão para esse novo público. “Acabei de receber a confirmação de que o Estado do Amazonas está recebendo mais doses de vacinas. Portanto, a partir de agora, nós estamos vacinando todo mundo com 27 anos de idade ou mais”, disse o governador.

Nesta quarta-feira, devem desembarcar em Manaus 47,5 mil doses de imunizantes Astrazeneca. Nas primeiras horas desta quinta-feira, 19.890 doses são esperadas da Pfizer.

Mais de 32 mil doses foram aplicadas nos três postos abertos desde às 18h de ontem: Arena da Amazônia, Centro de Convenções Vasco Vasques e Sambódromo. O mutirão terá a duração de 24 horas.

Além dos três postos 24h, a vacinação na capital segue em todos os 57 postos da Prefeitura para dar seguimento à vacinação.