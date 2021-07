Wilson Lima autoriza repasse de R$ 5 milhões para Hospital do Sangue

O governador Wilson Lima autorizou repasse de R$ 5 milhões para as obras do Hospital do Sangue, da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).

O recurso é referente à contrapartida estadual e garante a entrega da obra para o final do mês de outubro deste ano. O complexo está com 73% da construção concluída.

Em reunião, na última semana, entre a diretoria do Hemoam e a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), a garantia dos R$ 5 milhões foi pautada como estratégia para avançar no andamento das obras, além de compensar atrasos no repasse do Governo Federal, que vem atrasando os recursos, desde o início da pandemia.

“Essa decisão do governo foi essencial para garantir que em breve a gente possa ter uma nova infraestrutura hospitalar completa, para atender às demandas de diagnóstico e tratamento das doenças do sangue e do câncer infanto-juvenil”, comentou a diretora-presidente do Hemoam, Socorro Sampaio. Na semana passada, o governo estadual também liberou R$ 4,5 milhões para aquisição de equipamentos e mobílias do hospital.

O Hospital do Sangue é um projeto para ampliar em até seis vezes a assistência ofertada atualmente pelo Hemoam. A obra está orçada em R$49 milhões, dos quais cerca de R$ 29 milhões são de recursos federais e, aproximadamente, R$ 20 milhões são de contrapartida estadual.

“Desde março do ano passado a parte federal começou a somar atrasos de até três meses. Para não comprometer o andamento da obra o Governo do Estado chegou a assumir o pagamento de R$ 9 milhões unilateralmente. Com esse novo pagamento, o cronograma da obra ficará regularizado e a entrega da construção será no final de outubro”, acrescentou Sampaio.

Ampliação do atendimento – O Hospital do Sangue tem capacidade total de 191 leitos. De acordo com o cronograma do Hemoam, a previsão é iniciar a operação da nova infraestrutura com 100 leitos até o final de 2021.

“A partir daí trabalharemos de maneira progressiva na utilização de todas as instalações”, acrescentou a diretora-presidente. Além de atender as leucemias, anemias falciformes e os pacientes oncológicos, o Hospital do Sangue irá oferecer transplante de medula óssea, o qual é realizado fora do estado atualmente.