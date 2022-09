Wilson Lima destaca apoio à Feira Agropecuária em Apuí

O governador do Amazonas e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), esteve, nesta quinta-feira, 8 de setembro, nos municípios de Apuí e Lábrea (a 453 e 702 quilômetros de Manaus, respectivamente). Ao lado da primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima, Wilson conversou com eleitores, fez balanço de ações e renovou compromissos com a população.

Em Apuí, Wilson foi recebido pelo prefeito Marcos Lise e pela população; e participou de uma carreata, seguida de cavalgada pelas ruas da cidade. O governador, que desembarcou no município no primeiro dia da 33ª Expoap, realizada de 8 a 11 de setembro, visitou o Parque de Exposições José Maia e a feira da agricultura familiar.

“Nós estamos na realização de uma festa que ficou parada pelo menos dois anos e a gente sabe que Apuí tem uma das melhores feiras agropecuárias do Norte Brasil. Esse ano estamos investindo algo em torno de R$ 2 milhões na Feira Agropecuária e eu não tenho a menor dúvida de que essa será a maior Feira Agropecuária de todos os tempos de Apuí, já está sendo”, ressaltou Wilson.

Em comício no Centro da cidade, o candidato mencionou avanços levados por ele à população de Apuí. Entre eles, a inauguração do primeiro sistema de abastecimento de água potável do município, em novembro de 2020.

“Aqui a gente tinha um problema muito grave de abastecimento de água. E água é qualidade de vida, sem água ninguém consegue viver. Esse é um problema em que a gente conseguiu caminhar muito. Eu tenho conversado com o Marcos Lise para a gente poder ampliar esse abastecimento de água aqui”, afirmou Wilson.

Para o setor primário, o governo Wilson reforçou o apoio à produção com a distribuição de mudas de laranja e limão a agricultores; e a liberação de recursos para mecanização e aquisição de calcário para aumentar a produtividade do plantio. Adquiriu mais de 100 toneladas de produtos da agricultura familiar, gerando renda. Os alimentos foram doados a famílias em vulnerabilidade.

Lábrea

Recebido com festa pela população de Lábrea, na calha do Purus, Wilson participou de comício e carreata, acompanhado do vice-prefeito Moacyr Brito, o Mabi. O governador falou aos eleitores e destacou que o trabalho realizado ao longo do primeiro mandato resultou em progressos para Lábrea, e precisa continuar.

“Tivemos muitas dificuldades, mas fizemos entregas como nenhum outro governador fez. Criamos o Auxílio Estadual permanente para atender 300 mil famílias no Amazonas e aqui o povo de Lábrea recebe também. Tem os nossos restaurantes populares, nosso Prato Cheio, hoje já são 44. Nós pagamos, no ano passado, o maior abono Fundeb da história, é um reconhecimento ao servidor público. Estamos entregando fardamento para os alunos e reformando as escolas”, detalhou Wilson.

Entre os investimentos destinados a Lábrea estão, ainda, a reforma da praça Coronel Lábrea pelo valor de R$ 2,2 milhões; a destinação de R$ 12,6 milhões para o hospital do município, para pagamento de pessoal e aquisição de medicamentos e insumos; o pagamento do Auxílio Estadual permanente para mais de 4 mil famílias e a entrega de mil cestas básicas para pescadores no período da pandemia.

Wilson Lima também destinou a Lábrea 50 kits seringueiro, para serem utilizados na extração de latex de seringueira; e 400 kits da agricultura familiar (compostos por diferentes tipos de sementes de hortaliças, frutas e grãos), para a retomada produtiva dos agricultores familiares.

Por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), foram investidos R$ 246,9 mil para a compra de 105 toneladas de alimentos. Além disso, houve a liberação de quase R$ 2 milhões em 410 operações e crédito no município.