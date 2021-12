Wilson Lima entrega alojamento de trânsito para indígenas aldeados em São Gabriel

O governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou, na manhã deste sábado (11/12), o Alojamento de Trânsito Indígena totalmente reformado em São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros de Manaus). O espaço teve investimento de R$ 971 mil e possui três alojamentos adaptados, para atender as necessidades dos aldeados que precisam ir à sede do município. São Gabriel da Cachoeira é a cidade brasileira com a maior população indígena do Brasil.

O alojamento, situado na rua Missionária Ruth, bairro Dabarú, tem 96 metros quadrados, sendo composto por três alojamentos com estrutura de redes, tradicionalmente utilizadas na cultura indígena. A entrega das chaves foi feita pelo governador Wilson Lima para o prefeito da cidade, Clovis Moreira Saldanha.

“Nós estamos entregando um alojamento reformado, que antes tinha uma estrutura muito danificada. As condições não eram apropriadas para receber esses indígenas que vinham das comunidades para a sede do município. E agora temos essa estrutura reformada”, destacou o governador.

A inauguração também contou com a presença da primeira-dama do município, Priscila Costa; dos deputados estaduais Sinésio Campos, Cabo Maciel e Adjuto Afonso; de secretários estaduais; e do presidente da Câmara Municipal, vereador Eder Lopes.

A obra foi coordenada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) e é composta por três blocos com piso de alta resistência, estrutura metálica e cobertura com telhas termoacústicas. Além disso, foram feitos serviços de instalações elétricas, construção do sistema hidrossanitário, além de banheiros e cozinha coletiva.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), quase 80% da população de São Gabriel da Cachoeira é composta por indígenas de diversas etnias. O cacique da tribo Baniwa, Luiz Laureano, destacou a importância da obra.

“O alojamento vai ajudar os povos indígenas em São Gabriel da Cachoeira para várias etnias. É importante para nós aqui em São Gabriel”, destacou.

Incentivo à prática esportiva – Ainda em São Gabriel da Cachoeira, o governador inaugurou o Ginásio Poliesportivo do bairro Areal. A obra contou com aporte de R$ 1,2 milhão e tem capacidade para até 541 pessoas, com área total de 1.128,04 metros quadrados.

O local conta com área de lanchonete, vestiários e banheiros e tem por objetivo incentivar a prática esportiva na comunidade e bairros do entorno. A quadra é composta por estrutura metálica lateral e cobertura, esquadrias, portas, reservatório, piso, alambrado e instalações elétricas.

Auxílio Estadual – Na cidade iniciou, também neste sábado, a entrega dos cartões do Auxílio Estadual permanente. Ao todo, serão beneficiadas 2.798 famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Todos os meses, o benefício irá injetar R$ 419 mil na economia de São Gabriel da Cachoeira.

A entrega dos cartões no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Pedro Fukuyei Yamaguchi Ferreira acontece neste sábado (11/12), com atendimento das 8h às 16h. No domingo (12/12), a entrega será das 8h ao meio-dia. O atendimento será retomado na segunda-feira (13/12), no horário de 8h às 16h, seguindo até a quarta-feira (15/12).