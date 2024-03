Wilson Lima fortalece União Brasil no Amazonas com nomeação de 17 novos dirigentes municipais

Governador Wilson Lima, presidente do União Brasil no Amazonas, continua a estruturar a legenda no estado com a nomeação de mais 17 comissões municipais para dirigir o partido em municípios do interior. Com essa última nomeação, o número total de dirigentes provisórios já chega a 49, incluindo os 32 nomeados em fevereiro.





Essas nomeações são parte dos preparativos do partido para as eleições municipais deste ano, visando fortalecer o trabalho realizado pelo Governo Estadual e expandir os projetos que buscam melhorar a qualidade de vida e criar oportunidades socioeconômicas para a população em diversos municípios do Amazonas.

Além disso, o União Brasil se prepara para realizar importantes eventos políticos ainda neste mês de março, incluindo a eleição do novo presidente do União Brasil Manaus e as convenções municipais em várias regiões do estado.

A reunião para anunciar as nomeações ocorreu nesta segunda-feira, no bairro Adrianópolis, em Manaus, com a presença de lideranças políticas locais, prefeitos, vereadores e deputados do partido.

Wilson Lima, governador do Amazonas eleito pelo União Brasil em 2022, foi eleito presidente do partido no estado em uma convenção no último dia 19 de fevereiro, assumindo oficialmente a presidência do partido de forma permanente. Com isso, Lima também passou a integrar o diretório nacional do partido como membro titular, após a eleição de Antônio Rueda para a direção geral do União Brasil.