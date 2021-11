Wilson Lima inaugura porto flutuante na comunidade de Itaubal, em Itacoatiara

O governador Wilson Lima inaugurou, neste domingo (07/11), a rampa de acesso e o porto flutuante da comunidade de Itaubal, situados no rio Arari, em Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus).

A obra, que contou com aporte financeiro de R$ 1.050.126,80, facilitará a atracação de embarcações e beneficiará diretamente os moradores locais e de outras 240 comunidades do entorno com a movimentação na economia e escoamento da produção rural.

“A gente dá mais um passo importante porque estamos fazendo a entrega de uma obra que verdadeiramente muda a vida das pessoas. Esse é um porto que vai ajudar não só as pessoas da comunidade Itaubal, mas também das comunidades que estão próximas, que fazem parte do rio Arari”, pontuou o governador.

Estiveram presentes na inauguração o secretário de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, o prefeito de Itacoatiara, Mário Abrahim, deputados estaduais Sinésio Campos e Cabo Maciel e os vereadores de Itacoatiara Júnior Galvão, Cheila Moreira, Neguinho da Z-13, Nei Nobre, Renata Tenório, Richardson do Mutirão e Dr. Totti Adiel.

A obra, coordenada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), realizou serviços de terraplanagem, construção da rampa de concreto, depósito e píer flutuante, previsto no contrato, atendendo demanda antiga da comunidade, que sofria com as condições precárias do local improvisado para embarque e desembarque. Ao todo, serão beneficiadas com a estrutura mais de 240 comunidades situadas no rio Arari.

A construção do porto flutuante facilitará o acesso e permitirá a atracação de embarcações. Além disso, o espaço entregue impactará positivamente também a economia daquela localidade, uma vez que favorecerá o escoamento da produção, e permitir, ainda, melhor condição de deslocamento para a população.

“Eu agradeço a Deus em primeiro lugar e ao Governo que fez esse porto aqui para a gente. A estrutura de antigamente era de péssima qualidade. Não tinha como a gente descer para escoar a produção. Hoje estamos vendo uma coisa de mais qualidade”, disse o morador da comunidade, José João de Carvalho.

Estrutura – O abrigo construído em alvenaria será usado como depósito para armazenar os insumos dos produtores rurais, que inúmeras vezes, em momentos de chuva acabaram perdendo seus produtos pela falta de abrigo. Na rampa de acesso foi construída uma escada para facilitar a circulação de passageiros e também permitirá o acesso ao porto flutuante.

Setor primário – A comunidade de Itaubal é responsável por grande parte da produção de banana, abacaxi, farinha e pescado consumidos na cidade de Itacoatiara. A construção terá impacto positivo diretamente neste setor, que agora terá condições melhores para o escoamento da produção.