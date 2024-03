Wilson Lima inaugura primeiro espaço de lazer exclusivo para autistas no Amazonas

No coração de Parintins, um novo marco de inclusão e cuidado floresceu na última sexta-feira (22/03), quando o governador Wilson Lima cortou a fita inaugural do primeiro Espaço de Lazer dedicado exclusivamente às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Amazonas. Batizado de Espaço Anjo Azul, esse refúgio foi meticulosamente desenhado para atender às necessidades únicas dos indivíduos com TEA e suas famílias, representando um investimento de R$ 400 mil em uma estrutura acolhedora e adaptada.





Projetado como um anexo do Instituto Autismo de Parintins Isadora Tupinambá (Iapin), o Espaço Anjo Azul surge como uma resposta tangível às demandas da comunidade, oferecendo um santuário de lazer e interação para mais de 670 famílias que enfrentam os desafios do TEA em nossa cidade. Aqui, o direito fundamental ao lazer é honrado e promovido, com amenidades que incluem um espaço sensorial, um parque lúdico, uma quadra de areia, um redário tranquilo, uma varanda serena, uma piscina convidativa e um circuito sensorial envolvente.

A inauguração foi um marco não apenas para as famílias autistas de Parintins, mas também para todo o estado do Amazonas, destacando-se como uma demonstração tangível do compromisso com a inclusão e o bem-estar de todos os cidadãos. A secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Jussara Pedrosa, expressou sua gratidão pela iniciativa, enfatizando que o Espaço Anjo Azul é o resultado de esforços colaborativos, incluindo três emendas parlamentares do deputado Roberto Cidade.

Mais do que apenas um local de entretenimento, o Espaço Azul também servirá como um centro de terapias aquáticas, oferecendo sessões de natação e hidroginástica que não apenas promovem a saúde física, mas também contribuem para o desenvolvimento da autonomia e coordenação motora das pessoas autistas. Essa abordagem holística reconhece a importância do ambiente aquático como um meio eficaz de estimulação sensorial e crescimento pessoal.

A jornada para a realização deste projeto visionário foi facilitada pelo apoio do Governo do Amazonas, através da Sejusc, e a execução da Emenda de Bancada do União Brasil, liderada pelo deputado estadual Roberto Cidade em 2023. Desde o início do Termo de Fomento 026/2023 em julho do ano passado, tem sido uma jornada de cooperação e dedicação para transformar este sonho em realidade.

Para pais como Jucenildo da Silva, a inauguração do Espaço Anjo Azul representa mais do que apenas um novo local de lazer – é um símbolo de aceitação e compreensão em uma sociedade que muitas vezes olha de forma diferente para as crianças com TEA. A presença de seu filho Sebastian, de 3 anos, na estreia do espaço é uma prova tangível da importância desse refúgio dedicado à comunidade autista.

Além da inauguração do Espaço Anjo Azul, o Governo do Amazonas reafirmou seu compromisso com a inclusão ao entregar 12 cadeiras de rodas para a população, oferecendo assistência vital para crianças e adultos com deficiências físicas e intelectuais. A entrega dessas cadeiras não apenas promove a mobilidade e a autonomia, mas também fortalece os laços comunitários e familiares, permitindo que todos desfrutem plenamente da vida em nossa cidade.

Para famílias como a de Dayane Azevedo, cuja filha Zaiene foi uma das contempladas com uma cadeira de rodas aos 17 anos, essa assistência é verdadeiramente transformadora. Com a capacidade de se locomover mais livremente, Zaiene agora terá a oportunidade de explorar sua comunidade de maneiras que antes eram inimagináveis, graças ao apoio generoso do Governo do Amazonas e de seus parceiros.

Além das cadeiras de rodas, a ação inclusiva do governo se estendeu à emissão de carteiras de identificação da Pessoa com Deficiência (CiPcD), garantindo acesso prioritário a uma série de serviços essenciais. Essas medidas práticas não apenas facilitam o dia a dia das pessoas com deficiência, mas também reforçam seu reconhecimento como membros valiosos e respeitados de nossa comunidade.

À medida que o Espaço Anjo Azul abre suas portas e as cadeiras de rodas são distribuídas, Parintins testemunha um novo capítulo em sua jornada em direção a uma sociedade mais inclusiva e compassiva. Este é apenas o começo de uma jornada emocionante, onde todos os cidadãos – independentemente de suas habilidades ou desafios – são celebrados e apoiados em sua busca por uma vida plena e significativa.