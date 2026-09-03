Wilson Lima perde no STJ; ação no ‘caso dos respiradores’ continua sendo julgada pela Justiça

O ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), votou contra os recursos apresentados pela defesa do candidato ao Senado Wilson Lima (União Brasil) e do empresário Gutemberg Leão Alencar na Ação Penal nº 993/DF. O processo apura supostas irregularidades e desvios na compra emergencial de respiradores hospitalares adquiridos pelo Governo do Amazonas em 2020, durante o auge da pandemia de Covid-19.

Com o posicionamento de Araújo, o relator defendeu a manutenção da ação penal no STJ e sob a relatoria da ministra Nancy Andrighi. O caso está em análise na sessão virtual da Corte Especial, iniciada nesta semana, e a votação permanece aberta até o dia 8 de setembro de 2026 para que os demais ministros registrem seus votos.





Argumentos da defesa e risco do “Juiz Natural”

A defesa de Wilson Lima questionava a condução do processo e pleiteava a redistribuição da relatoria para o próprio ministro Raul Araújo. Os advogados alegavam que Araújo deveria assumir o caso devido à prevenção gerada por sua atuação prévia no Inquérito nº 1.746/DF, procedimento instaurado para investigar o pagamento do frete aéreo dos equipamentos.

Ao rejeitar a pretensão da defesa, o ministro destacou que a tentativa de alterar a relatoria extrapolaria as normas processuais e traria risco ao princípio constitucional do juiz natural. Araújo justificou que a Ação Penal 993 foi instaurada em abril de 2020, ao passo que o Inquérito 1.746 só teve início em abril de 2021 — e já foi arquivado definitivamente em março de 2025 —, o que impede a reunião dos processos por conexão, em observância ao entendimento fixado na Súmula 235 do STJ.

Definição sobre o foro por prerrogativa

Outro ponto combatido nos recursos tratava do foro por prerrogativa de função, uma vez que a defesa questionou a permanência da matéria no STJ após a desincompatibilização do cargo executivo. No entanto, o relator fundamentou que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores autoriza a continuidade do processamento no tribunal de origem quando a instrução já se encontra em estágio avançado.

O recurso do empresário Gutemberg Leão Alencar também foi rejeitado por questões formais, tendo o relator conhecido apenas de parte da petição e negado o provimento no mérito. A Corte Especial ressalta que o julgamento virtual em andamento até 8 de setembro.