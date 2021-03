Wilson Lima recebe a segunda maior remessa de vacinas contra a Covid-19

Com a chegada dessa nona remessa, o Amazonas já contabiliza mais de um milhão de doses e lidera o ranking nacional de vacinação

O governador Wilson Lima recebeu, na manhã deste sábado (20/03), a nona remessa com 221.800 mil doses de vacinas contra a Covid-19, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Essa é a segunda maior remessa já recebida pelo Estado, que já contabiliza o recebimento de 1.034.620 doses. Desta vez, chegaram ao todo 180 mil doses da vacina AstraZeneca e 41.800 doses da CoronaVac.

“E o detalhe é que essas vacinas vêm para a primeira dose, então nós vamos vacinar mais de 221 mil amazonenses. Essas doses vão completar o grupo entre 60 e 64 anos de idade, e vamos começar a vacinar as pessoas com menos de 60 anos com comorbidades”, afirmou Wilson Lima.

Com essa nova remessa será possível concluir a vacinação de pessoas com idades entre 60 e 64 anos. O Amazonas é o estado do país que mais vacinou contra à Covid-19, sendo líder no ranking de vacinação. O Estado já ultrapassa a marca de um milhão de doses recebidas.

O governador também pontuou o pedido que fez ao Ministério da Saúde para que dê prioridade, também, à vacinação dos profissionais da área de segurança.

“E também nós estamos fazendo um apelo ao Ministério da Saúde, e entrando em um acordo com os órgãos de controle, para que nós possamos vacinar todos os profissionais da área de segurança que estão diante à Covid, porque essas pessoas também estão expostas a essa doença. É hora de a gente proteger as pessoas que nos protegem”, enfatizou.

Protocolos – Após o desembarque no aeroporto, a nona remessa foi encaminhada com escolta da Polícia Federal até a sede da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), onde foi armazenada em câmaras frias para garantir a conservação dos imunizantes. Na FVS, as doses serão contadas e inseridas no sistema do estado. A partir disso, os municípios farão o agendamento para retirada das doses, conforme os protocolos.

Chegada de doses – Outras oito remessas já foram enviadas pelo Ministério da Saúde ao Amazonas. A penúltima chegou na última quarta-feira (17/03), com 49,8 mil doses da vacina CoronaVac. Além de outras 10 mil unidades para uso na pesquisa CovacManaus.

Aplicação – Os dados parciais do Programa Nacional de Imunização, da FVS-AM (PNI/FVS-AM), apontam que, até a sexta-feira (19/03), foram aplicadas 495.614 doses, sendo 383.345, de primeira dose, e 112.269, de segunda dose.