Wilson Lima recebe o Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária

O governador Wilson Lima recebeu, na noite desta quinta-feira (03/12), o Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária – Edição 2020, da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (Abipem), em razão da boa gestão previdenciária desempenhada pela Fundação Amazonprev no estado. O prêmio foi entregue durante o 53º Congresso Nacional da Abipem, em Fortaleza, no Ceará.

O prêmio tem como objetivo fomentar, identificar, reconhecer e divulgar instituições que sirvam de referência no âmbito da gestão previdenciária. O Amazonas foi o único estado da federação a conquistar o prêmio, alcançando o total de 12.302 pontos.

“Eu quero parabenizar a associação pela iniciativa e pelo suporte que tem sido dado ao estado do Amazonas e aos nossos profissionais. Em 2019 tivemos que fazer a nossa reforma da previdência, tomar algumas decisões que foram duras, levando a necessidade que o Amazonas tinha de fazer isso, e também o restante do país, e hoje nós conseguimos colher o fruto disso, entendendo que o estado precisa gerir com muita responsabilidade os recursos que cuidam dos aposentados e também dos pensionistas”, ressaltou Wilson Lima, que esteve acompanhado da sua esposa e primeira-dama, Taiana Lima, e do presidente da Amazonprev, André Zogahib.

A Fundação Amazonprev conquistou o 1º lugar no Prêmio. O órgão disputou na categoria 1, onde concorrem Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) estaduais que possuem mais de 30.001 servidores ativos segurados.

A competição avaliou, entre outros itens, o efetivo gerenciamento de recursos de mais de 60 mil servidores ativos que contribuem para a Amazonprev. O fundo administra uma reserva financeira que ultrapassa a casa dos R$ 5,7 bilhões em investimentos. Para a conquista desse reconhecimento, foram avaliados critérios de gestão administrativa, gestão financeira e atuarial e a gestão de concessão de benefícios previdenciários.

Esta é a segunda vez que a instituição concorre ao prêmio de responsabilidade previdenciária da Abipem. A primeira foi em 2019. Na ocasião, disputou na categoria 5, sendo o único estado da federação a conquistar o prêmio.

Melhor Previdência do Brasil – Em menos de 90 dias, a Amazonprev acumula o terceiro reconhecimento em âmbito nacional, em gestão previdenciária. Foi duas vezes conceito A no Indicador de Situação Previdenciária (ISP 2019 e 2020), da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia e agora, a conquista do prêmio Abipem.

Sobre a certificação – O Prêmio destina-se aos RPPSs associados à Abipem e que estejam com o Certificado de Regularidade Previdenciária em vigor.