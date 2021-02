Wilson Lima reforça importância de vacinação contra Covid-19 em regiões de cheia

Durante visita a Boca do Acre, na calha do rio Purus, na sexta-feira (26/02), o governador Wilson Lima acompanhou os trabalhos de imunização contra covid-19 no município, que recebeu um novo lote de 1.640 vacinas do tipo CoronaVac para atender à população. A região, que sofre as consequências da enchente, recebe apoio de uma força-tarefa montada pelo Governo do Estado.

“Nós temos o problema da logística que, agora, fica ainda mais agravado com o problema da enchente do rio Purus. Isso torna cada vez mais difícil a vida de quem mora na região. E a vacinação, por exemplo, foi possível graças a esse esforço que é feito pelo Governo do Estado, Prefeitura, Governo Federal e, acima de tudo, pelo empenho e o comprometimento dos profissionais da área de saúde, que estão aqui há muito tempo e conhecem muito bem esse problema que todos enfrentam por aqui”, afirmou o governador.

Além da pandemia de Covid-19, que já infectou 2.264 pessoas no município, segundo o último Boletim Epidemiológico da Fundação de Vigilância e Saúde (FVS-AM), Boca do Acre é uma das cidades do interior do estado que mais sofre com a cheia deste ano. Com mais de 13 mil famílias atingidas com a subida dos rios, a Prefeitura decretou situação de emergência.

Guajará – Antes de desembarcar em Boca do Acre, a comitiva do governador esteve em Guajará, onde mais de quatro mil famílias foram atingidas diretamente pela cheia. O município se encontra em situação de transbordamento, de acordo com dados da Defesa Civil do Amazonas.

Além das 530 novas doses de vacina CoronaVac, a força-tarefa do Governo levou ajuda humanitária à população, com a entrega de 818 cartões do Auxílio Estadual, destinado às famílias em situação de vulnerabilidade social.

“No município de Guajará estão sendo afetadas, principalmente, aquelas pessoas que estão às margens do rio e, naturalmente, essas pessoas têm uma carência muito grande e uma necessidade de apoio do Governo do Estado no sentido de garantir a questão da alimentação. Por isso, estamos em um processo de aquisição de cestas básicas para apoiar também esse município”, destacou Wilton Lima.

O governador disse, ainda, que Estado e Prefeitura de Guajará alinham outras ações de auxílio nesse período de cheia, como a ampliação da oferta de água potável para a população.

O Governo do Estado já repassou este ano, por meio da primeira parcela do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI), R$ 330.388,02 para Guajará e R$ 528.626,63 para Boca do Acre. Os recursos são destinados a melhorias na estrutura de saúde dos municípios.