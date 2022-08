Wilson Lima vai construir a nova Manaus Moderna, em parceria com a Prefeitura

O candidato à reeleição pelo União Brasil, governador Wilson Lima, disse, nesta quarta-feira, 24 de agosto, que irá construir a nova Manaus Moderna, em parceria com a Prefeitura de Manaus. A modernização do complexo, no Centro, zona sul da capital, tem como objetivo estimular o turismo e facilitar o transporte de cargas e passageiros dos municípios de todo o Amazonas.

“Nós temos o projeto, que a gente está em fase de finalização em parceria com a Prefeitura, da nova Manaus Moderna, que inclui a feira e também o porto de embarque e desembarque. Essa questão da Manaus Moderna é importante para o turismo, mas principalmente para o feirante, para o produtor e para quem vem do interior para chegar aqui em Manaus”, disse Wilson. As informações foram divulgadas durante participação do programa Agora, da TV Norte Amazonas.

O projeto de revitalização da Manaus Moderna visa adequar os espaços para melhorar o acesso tanto ao porto quanto à feira, de modo que quem chega e sai do local de barco tenha melhor infraestrutura e quem traz a produção do interior tenha um local adequado para descarga.

Haverá, ainda, a revitalização na área de tráfego de veículos para melhorar o trânsito nas imediações. E na feira, a reforma visa modernizar as instalações e adequá-las para a realidade do público que transita por lá.

Turismo

O investimento no turismo também foi destacado por Wilson Lima, durante a entrevista. Ele lembrou que sua gestão, em parceria com o Governo Federal, revitalizou e ampliou o Terminal de Passageiros do aeroporto de Barcelos. A região é um dos principais destinos de pesca esportiva no Brasil, recebendo cerca de 10 mil turistas e movimentando R$ 67 milhões por temporada.

O investimento na revitalização de aeroportos no interior é da ordem de R$ 60 milhões, contemplando nove municípios. Além de Barcelos, também foi reformado o terminal de passageiros do aeroporto de Parintins e está em andamento as reformas dos aeroportos de Itacoatiara e Pauini. O próximo a receber melhorias será o aeroporto de Novo Airão, incluindo reforma da pista, pátio de estacionamento e terminal de passageiros.