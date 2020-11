Yohara Aguiar é eleita Miss Amazonas Gay 2020

No último sábado, dia 21, Yohara Aguiar, foi eleita a Miss Amazonas Gay 2020, durante a realização da 22ª edição do evento foi realizada no Salão Solimões do Centro Cultural Palácio Rio Negro.

Ela representará o estado e terá a responsabilidade de representar o Amazonas, com toda sua beleza e charme, na etapa nacional do evento, programada para a terceira semana de agosto de 2021, em Juiz de Fora – MG.

O resultado saiu após a coordenação detectar que dois jurados haviam rasurado suas notas. A disputa foi para o voto declarado, que resultou em uma disputa acirrada.

Yohara foi declarada eleita e sua primeira entrevista como Miss Amazonas Gay, fala da importância do evento para que os LGBT tenham mais visibilidade. “Essa conquista não é só minha, mas também do povo LGBT é muito importante levantar a voz a nossa voz. É um evento que busca o enfretamento a violência contra homossexuais”, declarou.

Segundo a miss, o trabalho de meses foi consagrado com sucesso. “Esse sonho não é só meu. Foram meses de preparo e as últimas três semanas intensas. Com confecção de roupa, ensaios. Muita gente envolvida, conseguimos o primeiro lugar”, destacou.

O evento contou com o apoio do Governo do Amazonas, através da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa e também da Rede Manaus Hoteis. E todas as medidas como uso de máscaras e álcool em gel foram utilizadas pela organização do Miss Amazonas Gay 2020.

Com informações assessoria