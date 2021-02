Youtuber é morto a tiros ao gravar ‘pegadinha’ em que encenava roubo

O youtuber Timothy Wilks, de 20 anos, morreu ao ser baleado na noite de sexta-feira (5), no Tennessee, nos Estados Unidos, enquanto gravava um vídeo de “pegadinha” no qual fingia cometer um roubo.

De acordo com o site local Tennessean, Timothy ameaçou um grupo com facas de açougueiro como parte da “pegadinha”. Porém o jovem acabou sendo alvo de vários disparos feitos por um homem que estava entre as pessoas ameaçadas.

O incidente ocorreu dentro de um estacionamento do parque de diversões Urban Air Trampoline and Adventure Park, na cidade de Nashville. Policiais chegaram à cena do crime por volta das 21h20 (horário local), segundo a NBC News.

David Starnes Jr., de 23 anos, admitiu ter atirado em Timothy no estacionamento. Ele alegou que não sabia da pegadinha e disse ter acreditado que fosse um roubo de verdade, o que fez com que ele agisse em defesa de si mesmo e de seus colegas.

Em comunicado emitido no sábado, o Departamento de Polícia de Metro Nashville informou que sua unidade de homicídios está investigando a alegação de “legítima defesa”. Por enquanto, nenhuma acusação formal foi registrada.

