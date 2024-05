Zelensky continua como presidente da Ucrânia após término do mandato

O mandato do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, terminou oficialmente na segunda-feira (20), mas ele continuará como chefe do Executivo do país.





A guerra com a Rússia desde fevereiro de 2022 e a Lei Marcial em vigor tornaram inviável a realização das eleições previstas para 31 de março. Zelensky explicou que as condições atuais não permitem eleições plenas devido à situação do país e da população afetada pela invasão russa.

Embora a Constituição ucraniana não seja clara sobre a continuidade do presidente após o término do mandato, especialistas acreditam que Zelensky permanecerá até a posse do próximo presidente eleito.

Legitimidade pelo apoio popular

Após 20 de maio, a legitimidade do mandato de Zelensky é respaldada não apenas pela lei, mas também pelo forte apoio popular. Pesquisas do Centro Razumkov e do Instituto Internacional de Sociologia de Kiev mostram que a maioria dos ucranianos confia em Zelensky e prefere que ele permaneça no poder até o fim da Lei Marcial. Embora a prioridade seja vencer a guerra, alguns especialistas alertam que Zelensky deve se preparar para realizar eleições mesmo durante o conflito, já que este pode se prolongar por anos.

Fonte: g1