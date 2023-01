Zona Leste recebe viaduto que terá 16 direções diz prefeito

MANAUS – A assinatura para o início das obras do viaduto da Bola do Produtor, na Avenida Autaz Mirim, na Zona Leste de Manaus, ocorre nesta semana, segundo a prefeitura. Após ficar pronto, o complexo viário terá 16 direções diferentes.

A construção vai custar R$ 82,8 milhões aos cofres públicos.

De acordo com a prefeitura, a obra contempla a construção de um viaduto na rotatória da Bola da Feira do Produtor, espaços situados nas proximidades do bairro Jorge Teixeira e do Terminal 4, o T4, na Zona Leste.

Na manhã desta terça-feira (3), o prefeito de Manaus, David Almeida, e o governador do Amazonas, Wilson Lima, assinam a Ordem de Serviço para o início das obras do complexo viário.