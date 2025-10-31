Zona rural de Parintins recebe maior investimento em estrutura do sistema de água

As equipes técnicas da Prefeitura de Parintins, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) estiveram nesta quinta-feira (30), em duas frentes de trabalho: no núcleo de Santa Rita de Cássia (Paraná do boto) e nas comunidades São Pedro do Marajó e Betânia (Rio Uaicurapá). O objetivo é acompanhar as construções dos castelos d´água, instalação de reservatório, atualização de sistemas elétricos e expansão de rede nas localidades para garantir água potável às famílias ribeirinhas.





Seguindo o planejamento do prefeito Mateus Assayag e da vice Vanessa Gonçalves, os trabalhos foram coordenados pelo diretor e vice diretor do SAAE, Marquinho da Luz e Fermiliano Tavares. Com a ação, quatro reservatórios de 5 mil litros serão entregues em breve para beneficiar mais de 60 famílias, com 900 metros de extensão de rede.

“A gestão municipal está comprometida em garantir cada vez mais acesso à água de maneira segura e abundante. Nossas equipes atuam na cidade e zona rural para levar às famílias a dignidade e o cuidado necessário para viver bem”, destaca o diretor, Marquinho da Luz.

Na comunidade São Pedro do Marajó, que enfrenta dificuldades no abastecimento de água devido ao tamanho do reservatório não atender a demanda, a Prefeitura de Parintins prepara um novo castelo em concreto e dois reservatórios de 5 mil litros.

“A gente só tem a agradecer à Prefeitura que mais uma vez tá dando esse apoio pra gente com o castelo e também na distribuição da nova canalização da rede de distribuição de água. Isso é gratificante. A gente agradece em nome da comunidade”, disse a coordenadora da localidade, Jahnny Gonçalves.

Os investimentos na cidade e no interior fazem parte do próximo pacote de entregas da Prefeitura de Parintins, programado para o mês de novembro.