100 dias construindo a mudança com você

Com resultados que estão garantindo mais qualidade de vida à população, a gestão do prefeito David Almeida completa, no dia 10 de abril, 100 dias, oferecendo ações e serviços que estão fazendo a diferença na vida da população, frente aos desafios impostos pelas crises sanitárias e econômica do novo coronavírus. São 100 dias de movimentos e investimentos, realizados também nas demais áreas da administração.

A estratégia de vacinação desenvolvida em Manaus colocou o estado do Amazonas, ancorado pela capital, na liderança do ranking nacional de imunização por quase dois meses. Além disso, Manaus já está vacinando o grupo de pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos. Já são mais de 327 mil doses aplicadas no total. A transparência e números da imunização podem ser conferidos no https://vacinometro.manaus.am.gov.br.

O desemprego em meio à crise econômica gerada pela pandemia levou a Prefeitura de Manaus a formular estratégias dentro de uma grande rede de proteção social. O “Auxílio Manauara”, por exemplo, já é uma realidade para 40 mil famílias, que passaram a receber R$ 200 mensalmente. Serão mais de R$ 48 milhões de reais injetados na economia local em seis meses de programa.

E mesmo em meio à pandemia, a prefeitura organizou o início do ano letivo com segurança para mais de 250 mil alunos do município, assistidos pelo programa “Aula em Casa”. A parceria com o Governo do Amazonas na disposição do conteúdo envolve hoje mais de 650 mil estudantes das duas redes. Para auxiliar os professores no desempenho de suas atividades, eles passaram a receber do município o Auxílio Conectividade, no valor de R$ 80 mensal.

Com os alunos longe das escolas, a gestão traçou estratégias para que os mesmos não deixassem de contar com os alimentos antes servidos nas unidades de ensino. Além do cartão “Nossa Merenda”, já entregue para mais de 230 mil alunos, com três parcelas de R$ 50, há ainda o “Kit Merenda Escolar” e o “Kit da Agricultura Familiar”.

Também fazem parte das medidas para ajudar famílias e empresários a ampliação do prazo para pagamento em cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), para 15 de abril, além da isenção de pagamento do tributo ampliada para mais de 44 mil contribuintes e os descontos, de 10 a 30%.

Infraestrutura

Em outra ponta, Manaus que vem acumulando ao longo dos últimos anos, históricos problemas em sua infraestrutura urbana, principalmente dentro das comunidades, contabiliza dois mil logradouros recuperados com tapa-buracos em apenas 100 dias.

O “Pacote de Inverno” está revitalizando outras 1,7 mil vias só nesta primeira fase. Junto a isso, o programa “Ilumina Manaus” vem levando iluminação por LED para toda a cidade, com a instalação e recuperação de lâmpadas em 12 mil pontos, em 60 bairros, também neste período.

As fortes chuvas deste início de ano também romperam antigas tubulações de drenagem, já desgastadas com o tempo. Além das dezenas de bairros que receberam o serviço, três vias centrais, de grande fluxo da cidade (João Valério, Torquato Tapajós e Constantino Nery) receberam a imediata atenção das equipes de obras do município, ganhando tubulações mais resistentes.

A cidade também está mais limpa. Só nestes primeiros 100 dias de trabalho, mais de três mil toneladas de lixo foram recolhidas das ruas. Os resultados estão aí. São 100 dias de movimento. Juntos construindo a mudança.