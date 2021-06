Ação ‘Pronta Resposta’ prende trio entregando drogas no bairro Planalto

Após receber denúncia informando que indivíduos em um veículo modelo Fiat Argo fariam uma entrega de entorpecentes, agentes da ação “Pronta Resposta”, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), prenderam três homens e apreenderam oito quilos de skunk, além de R$ 9.154 em espécie, ontem sábado (26/06). O fato ocorreu na rua Almir, conjunto Jardim Versalhes, bairro Planalto, zona centro-oeste. Um dos suspeitos, um colombiano de 37 anos, foi preso com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com relatos policiais, após o recebimento da denúncia, os agentes começaram a fazer campana no endereço informado. Horas depois, os suspeitos chegaram ao local em um veículo com as características informadas na denúncia. No momento em que iam fazer a venda do entorpecente, eles foram abordados pela polícia e receberam voz de prisão.

Os suspeitos foram encaminhados ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa. Após os procedimentos, eles foram levados para audiência de custódia.