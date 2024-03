ADS facilita transporte de 8 toneladas de jerimum pelo Programa Balcão de Agronegócios

A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), por meio do programa Balcão de Agronegócios do Governo do Estado do Amazonas, realizou a intermediação e auxiliou o escoamento de 8 toneladas de jerimum. A produção, oriunda da zona rural do município Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus), teve como destino grandes redes de supermercados em Manaus.





A ação é resultado da avaliação de capacidade produtiva realizada pela equipe técnica da ADS na propriedade dos agricultores Edvaldo Lima e Ângela Araújo, situado na zona rural, do município Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus), na última terça-feira (27/02).

Segundo Ângela Araújo, essa é a primeira vez que ela participa do programa. Anteriormente, a comercialização era feita por meio de atravessadores. “Hoje é um dia muito feliz para nós, estamos exportando oito toneladas de jerimum para a ADS. Só temos a agradecer”, destacou.

O Balcão de Agronegócios realiza a venda intermediada de produtores do Amazonas, possibilitando a geração de renda e eliminando o papel do atravessador no processo de comercialização da produção agrícola no estado.

De acordo com Mário Moura, gerente do programa Balcão de Agronegócios, a ADS cumpre o objetivo de garantir o escoamento e comercialização dos produtos regionais dos produtores para grandes redes de supermercados de Manaus.

“Viemos na propriedade na semana passa e, hoje, retornamos aqui para auxiliar no escoamento da produção rural do produtor, garantindo a comercialização dele. Daqui, vamos levar o material para grandes redes de supermercados”, salientou.

Credenciamento

Produtores rurais e individuais, associação, cooperativa e extrativistas interessados em participar do Programa Balcão de Agronegócios precisam realizar cadastro na sede da ADS, na avenida Carlos Drummond de Andrade, 1.460, bloco G, 1º andar, Ulbra, conjunto Atílio Andreazza, bairro Japiim, zona sul de Manaus, com a carteira de produtor rural.