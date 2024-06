Aeronave sofre sérios danos ao enfrentar tempestade de granizo

Um Airbus A320 sofreu sérios danos ao encontrar uma formação de granizo durante sua aproximação à Áustria ontem domingo (09).

A aeronave da Austrian Airlines realizava o voo OS434, de Palma de Mallorca, nas Ilhas Baleares espanholas, para Viena. Durante a descida para a capital austríaca, enfrentou uma forte tempestade de granizo que danificou ambos os para-brisas frontais e arrancou parte do nariz da aeronave, expondo seu radar meteorológico.

Apesar da visibilidade praticamente nula devido aos estilhaços de granizo que trincaram os para-brisas, os pilotos conseguiram pousar a aeronave em segurança.

No Aeroporto Internacional de Viena, o avião foi recebido por bombeiros e equipes de emergência, e os passageiros desembarcaram ainda na pista de táxi. Apesar do susto, ninguém se feriu.

When you send off four besties and they end up being „attacked“ by hail, lose half of the cockpit nose and have their front windows shattered prior to arrival. #OS434 Palma to Vienna. Very pleased you all touched ground – alive. Thanks #austrian #aua #airlines pic.twitter.com/SHOUsUY5Wg

— Exithamster (@exithamster) June 9, 2024