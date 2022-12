Agentes da PF encontram submetralhadora, fuzil e rifles durante megaoperação

Apenas em um dos locais vasculhados pela Polícia Federal na megaoperação contra financiadores e integrantes de atos antidemocráticos deflagrada na manhã desta quinta-feira (15), os agentes encontraram 11 armas na posse de um dos alvos

O arsenal do investigado contava com submetralhadora, fuzil e rifles com lunetas, segundo apurou a CNN.

A batida que localizou as armas ocorreu no estado de Santa Catarina. Mas há outras ações em curso no Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná.

A megaoperação ocorre por ordem do Supremo Tribunal Federal após a escalada violenta de eleitores inconformados com o resultado das eleições. Desde a derrota de Jair Bolsonaro, vias e rodovias foram bloqueadas e incendiadas, pedágios foram depredados, motoristas e militantes foram agredidos. Na última segunda, vândalos promoveram um quebra-quebra em vias centrais de Brasília (DF) e tentaram invadir a sede da PF.

Fonte: CNN Brasil