Agricultores de Itapiranga vão receber 1,5 mil mudas de castanha-do-Brasil

Quinze agricultores familiares da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Uatumã, localizada em Itapiranga (distante 227 quilômetros de Manaus), receberão 1,5 mil mudas de castanha-do-Brasil. A distribuição será realizada em maio pelo Governo do Estado, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), e é fruto de parceria entre o instituto e a Fazenda Aruanã, a responsável pela concessão das mudas.





De acordo com o chefe do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Florestal (Datef) do Idam, Luiz Rocha, a ação, além de fortalecer o setor primário, visa, também, a recuperação de áreas degradadas. “Ou seja, a iniciativa também visa a sustentabilidade. Dessa forma, o Idam realiza os cadastros dos agricultores, que, posteriormente, são enviados à fazenda Aruanã, que nos fornece as mudas a serem distribuídas entre os cadastrados”, disse.

As mudas de castanha-do-Brasil serão distribuídas aos agricultores durante uma visita técnica à região, prevista para acontecer entre 6 e 10 de maio, segundo a Unidade Local (UnLoc) Idam/Itapiranga, Sérgio Froes. As plantas já estão na UnLoc devidamente preparadas para chegarem aos beneficiados.