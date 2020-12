Aleam atende 49 servidores na campanha Novembro Azul

A programação do Novembro Azul, campanha de prevenção, combate e conscientização sobre o câncer de próstata, terminou na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) com um saldo positivo de 49 pacientes atendidos, entre servidores, terceirizados e dependentes. Por conta da pandemia do novo coronavírus (causador da Covid-19), era esperada uma diminuição dos atendimentos (ano passado foram atendidos 68 pacientes), mas mesmo assim a diretoria de Saúde comemorou os resultados, já que não houve nenhuma alteração significativa nos resultados dos exames.

“A Aleam mantém sua programação do Novembro Azul, mesmo nesse período de Covid, pois nós tivemos de limitar a aglomeração das pessoas no ambulatório. Assim fizemos o Outubro Rosa com as nossas colaboradoras e agora, o Novembro Azul. Aqueles que fizeram os exames estão na faixa etária onde a doença aparece com maior frequência”, explicou o diretor de Saúde da Aleam, médico Arnoldo Andrade.

A primeira avaliação dos pacientes ocorreu com a coleta de sangue para medir a dosagem do hormônio testosterona e PSA, em seguida os pacientes foram submetidos a uma ultrassonografia do abdome total, com ênfase no aparelho urogenital. Chegando na terceira fase, os pacientes passaram pelo exame de toque retal. De acordo com Arnoldo Andrade, o propósito principal é detectar a doença no início, para que haja um tratamento mais eficiente.

“É um programa que tem que ficar porque salva vidas. Além de esclarecer sobre a doença, ele permite a detecção da doença em estágios iniciais. Esperamos que ano que vem, com a pandemia controlada, possamos trazer muito mais colaboradores para esse evento.”, afirmou.

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), do Ministério da Saúde, o câncer de próstata é a doença de maior incidência entre os homens do Amazonas. O foco da Aleam é conscientizar o homem de que ele tem de se tratar durante os 365 dias do ano, para saber sempre como está sua qualidade de vida e a sua fisiologia.