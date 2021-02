Aleam tem nova Mesa Diretora para o biênio 2021-2022

Na manhã desta segunda-feira (1o), os deputados estaduais da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) para o biênio 2021-2022 foram empossados. A sessão, que aconteceu de forma híbrida.

O novo presidente, o deputado Roberto Cidade, afirmou que conduzirá a Aleam de forma democrática. “Agirei com austeridade e total transparência. Devemos prestar contas daquilo que fazemos ao nosso patrão, que é o povo. Estarei sempre norteado pela Constituição e pelo Regimento Interno da Aleam”, disse.

Roberto Cidade afirmou, ainda, que dará prioridade às matérias referentes à pandemia.

“Todas as nossas decisões serão tomadas em conjunto com a Mesa Diretora. Vamos estar unidos para salvar vidas e buscar sempre o que é melhor para o povo do Amazonas, com autonomia que esta Casa Legislativa deve ter”, finalizou.

Composição

Presidente: Roberto Maia Cidade Filho;

1º vice-presidente: Josué Neto;

2ª vice-presidente: Dra. Mayara Pinheiro Reis (Progressistas);

3º vice-presidente: Adjuto Afonso (PDT);

Secretário-geral: Delegado Péricles (PSL);

1º secretário: Álvaro Campelo (Progressistas);

2º secretário: Sinésio Campos (PT);

3º secretário: Fausto Jr. (MDB);

Ouvidor: Filipe Souza (Patriota);

Corregedora: Therezinha Ruiz (PSDB).