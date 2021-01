Aleam terá sessão extraordinária para tratar sobre crise na saúde do Amazonas

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) realizará uma reunião virtual extraordinária (não remunerada) na próxima terça-feira (19), com os 24 deputados, para tratar sobre a grave crise na saúde do Amazonas. Nos últimos dias, com o aumento de casos de Covid, houve falta de oxigênio nas unidades de saúde e superlotação. Alguns pacientes estão sendo transferidos para outros Estados.

A sessão extraordinária foi decidida em reunião virtual na noite desta sexta-feira (15), com a presença de 23 dos 24 deputados estaduais. A convocação oficial da reunião será feita na segunda-feira (18) pelos membros da Mesa Diretora do Parlamento.

Para o deputado Wilker Barreto (Podemos) “a falta de oxigênio na rede pública de saúde foi a gota d’água”. Para ele, a Aleam precisa encerrar o recesso e começar a apreciar o pedido de impeachment do governador. “O Amazonas não aguenta mais. O povo não aguenta mais. As pessoas estão sufocando com tanta falta de gestão” disse.

A deputada Mayara Pinheiro (PP) sugeriu que a Assembleia Legislativa adquira uma usina de oxigênio com recursos próprios ou altere a Resolução que regulamenta as cotas parlamentares para serem utilizadas a favor da população. “O momento é de esforço mútuo para ampliar o número de leitos, comprar EPIs e fornecer oxigênio, não só para a capital, mas também para o interior do nosso amado Amazonas”, disse.

O deputado Cabo Maciel (PL) defende a ampliação da ajuda aos municípios do interior do Estado, que também estão enfrentando dificuldades. Em Itacoatiara, por exemplo, o número de casos cresceu 500% em pouco mais de um mês.

Oxigênio

O presidente da Aleam, deputado Josué Neto (Patriota), disse que o Legislativo está buscando novas formas de auxiliar a população e informou que a crise dos últimos dias por causa do oxigênio, não foi por falta de recursos.

O parlamentar lembrou que os deputados tem disponibilizado materiais e recursos para o Governo do Estado desde o ano passado, através de doações e emendas parlamentares.

“O problema não foi falta de recursos. O Estado tem dinheiro estadual e federal. Os fornecedores do Amazonas não tinham oxigênio suficiente porque a demanda no Amazonas triplicou com o avanço da Covid. Os dois produtores do Amazonas produzem juntos 28 mil metros cúbicos de oxigênio ao dia. A demanda atual é de 70 mil. O Governo tem que comprar oxigênio fora do Amazonas com urgência”, afirmou.

Recursos

Os parlamentares aprovaram, no último mês de dezembro, o envio de R$ 50 milhões ao Governo para compra de vacinas. Um estudo feito pelo deputado Josué revelou que o Estado precisaria de R$ 75,25 milhões para compra de 2,28 milhões de doses da vacina, o suficiente para imunizar a população com idade acima de 30 anos.

Outras medidas

De acordo com informações da Diretoria-geral, internamente a Aleam já está providenciando a aquisição de oxigênio e alimentos através de recurpróprios e emendas parlamentares.