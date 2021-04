Amazonas é beneficiado por meio de campanha global da OMS

O Amazonas é um dos beneficiados da campanha global de arrecadação de fundos “Dê um Fôlego para a Saúde”, da Fundação OMS e Organização Mundial da Saúde (OMS), lançada nesta quarta-feira (07/04), em que se comemora o Dia Mundial da Saúde.

De acordo com o secretário executivo de Assistência do Interior da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Cássio Roberto do Espírito Santo, o investimento da doação de aproximadamente R$ 150 mil dólares, para aquisição de equipamentos para oito municípios do interior do Amazonas, foi definido junto à Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), escritório regional da OMS para as Américas.

A primeira doação da campanha foi realizada pelo embaixador da boa vontade para promoção da saúde da OMS, o goleiro Alisson Becker, e vai contribuir para a compra de máscaras de ventilação não-invasiva, que são utilizadas por pacientes em tratamento do novo coronavírus (Covid-19), nos municípios de Coari, Humaitá, Itacoatiara, Lábrea, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé.

Além das máscaras, com parte da doação também será adquirido um equipamento para encher cilindros de oxigênio em Tabatinga, com o objetivo de distribuir às localidades mais próximas. No final de janeiro, uma usina de produção de oxigênio, doada pelo Hospital Sírio-Libanês, foi instalada no Hospital Regional de Tabatinga e tem capacidade de produção de 26 metros cúbicos de oxigênio por hora.