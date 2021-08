Amazonas entrega 2,5 mil cestas básicas para pescadores em quatro municípios do interior

Foram beneficiadas 2.566 famílias de pescadores nos municípios de Urucará, São Sebastião do Uatumã, Coari e Japurá

A ação itinerante do Governo do Amazonas para beneficiar os produtores rurais do Amazonas, entregou, ontem (30/07), mais de 2,5 mil cestas para pescadores artesanais, afetados pela pandemia da Covid-19 e atingidos pela cheia histórica, nos municípios de Urucará, São Sebastião do Uatumã e Coari; e hoje (31/07), em Japurá.

De acordo com o secretário de Estado de Produção Rural (Sepror), Petrucio Magalhães Júnior, além das entregas de cestas básicas nos 62 municípios, o Governo do Estado vai investir mais R$ 1,2 milhão na atividade pesqueira no estado, nesse segundo semestre.

“A determinação do governador Wilson Lima é de trabalhar muito para retomar as atividades produtivas e econômicas do Estado. A previsão, para este segundo semestre, é que iremos abrir vários editais de chamamento público para a aquisição de equipamentos de apoio à pesca artesanal, voltados às entidades dos pescadores. Será mais uma iniciativa do Governo do Amazonas, mostrando respeito e comprometimento com os pescadores”, destacou o secretário.

Na sexta, em Urucará, foram destinadas 564 cestas básicas para a Colônia AM-38 e outras 201 cestas para o Sindicato de Pescadores do município. Em São Sebastião, foram entregues 140 cestas para a Colônia Z-28 e outras 36 para o Sindicato dos Pescadores. Em Coari, foram doadas 810 cestas para a Colônia Z-53 e mais 658 para o Sindicato de Pescadores do Município. Já no sábado, os pescadores de Japurá receberam 145 cestas básicas.

Nesses dois dias de ação, foram beneficiadas 2.566 famílias de pescadores que estão em vulnerabilidade social e nutricional.

A presidente da Colônia de Pescadores de São Sebastião do Uatumã, Elienai Barretos, agradece os esforços do Governo Estadual, Federal e a Prefeitura, por esta ação. “No início do ano fomos contemplados com conjuntos de materiais de apoio à pesca artesanal, agora, estamos recebendo cestas básicas. E quando abrir novos editais, vamos participar também. É o nosso governador que não mede esforços em beneficiar o pescador”, finaliza.

Cooperação – A ação é fruto do Termo de Cooperação Técnica (TCT), assinado entre o Governo do Amazonas, que é responsável pelas entregas, por meio da Sepror, juntamente com a Superintendência Federal da Agricultura (SFA/AM); e pelo Governo Federal, que foi responsável pela aquisição das cestas, através da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Ministério da Cidadania (MC), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

As cestas foram destinadas para as colônias, associações e sindicatos da atividade pesqueira, onde são entregues para os pescadores cadastrados, que possuem o Registro Geral de Pesca (RGP) ativo junto à Secretaria Especial de Aquicultura e ao Mapa.

“Selamos essa união para levar benefícios para as pessoas que mais precisam. É um trabalho enorme, mas com todo o apoio do Governo do Amazonas; juntamente com as Prefeituras locais, as entregas estão sendo realizadas”, disse o superintendente do Mapa/AM, Guilherme Pessoa.

Alimentos – No total, serão entregues aproximadamente 58,9 mil cestas de alimentos para os pescadores artesanais cadastrados em entidades ligadas ao SFA/Mapa, que residem nos 61 municípios do estado e na capital, Manaus.

As entregas contaram com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Florestal e Sustentável (Idam), Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), Agência de Defesa Agropecuária e Florestal (Adaf) e das prefeituras locais dos municípios beneficiados.

Cada cesta pesa 21 quilos e contém 10 quilos de arroz, quatro quilos de feijão, dois quilos de farinha de mandioca; dois quilos de açúcar; um quilo de flocos de milho, um quilo de macarrão e um quilo de leite em pó.