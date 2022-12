Amazonas ganha novo voo direto para os Estados Unidos ligando Manaus a Miami

Ampliando os destinos internacionais e facilitando o deslocamento de turistas, o Amazonas ganhou, neste sábado (17/12), uma nova rota ligando Manaus a Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, por meio da Gol Linhas Aéreas. Em uma semana, é a segunda companhia que inaugura voos diretos para o país a partir do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

O voo inaugural da Gol ocorreu na tarde deste sábado, dois dias após a Azul Linhas Aéreas lançar o trecho Manaus-Fort Lauderdale, também na Flórida, uma das cidades mais procuradas pelos turistas brasileiros. A novidade favorece o fluxo e logística turística para o desenvolvimento do Amazonas.

“É a segunda companhia que na mesma semana está lançando um voo direto para os Estados Unidos visando fortalecer o turismo na região Norte. Os Estados Unidos são o maior emissor de turistas para a região, por conta da pesca esportiva e pela proximidade. Nós temos trabalhado fortemente e é uma meta do governador Wilson Lima tornar o turismo em uma matriz econômica do estado, gerando mais empregos e mais renda para a população”, afirmou Isadora Alfaia, vice-presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

A CEO da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, Karen Strougo, destacou a importância do voo direto para a região e a parceria entre Governo do Estado, órgãos que atuam no aeroporto e iniciativa privada para alcançar o resultado.

“Existia esse voo anteriormente operado pela American Airlines e que deixou de operar, e agora Gol está chegando, promovendo essa rota direta entre o aeroporto de Manaus e Miami. O nosso aeroporto está com 95% do tráfego que nós tínhamos em 2019, então a gente não fala mais de recuperação, agora falamos de crescimento, buscar novos destinos, buscar maior capacidade de levar passageiros, levar carga para poder levar esse aeroporto para o nível que a gente merece na nossa região”, afirmou Karen.

Voo

Os voos entre Manaus e Miami terão duas frequências semanais, às quartas e sábados. Serão 5h55 de voo entre as duas cidades, operados pela aeronave Boeing 737 Max 8, com capacidade para 176 passageiros.

O voo de ida G3 7638 deixou a capital do Amazonas às 12h55 de hoje e tem previsão de pouso às 17h50 em Miami (horário local). Já o G3 7639, no sentido inverso, sairá da Flórida às 19h deste sábado, com aterrissagem em Manaus à 0h55 do domingo.

De acordo com a Gol Linhas Aéreas, a partir de Miami, turistas do Amazonas poderão ter conexões para destinos como Orlando, Nova York, Los Angeles, Chicago, Dallas, San Francisco, Boston, Washington, Las Vegas, Houston e Atlanta em voos operados pela American Airlines.

“Essa é a 23ª rota internacional pós-pandemia que a gente não só retoma, mas é inédita, porque nunca voamos antes. Para nós é muito gratificante trazer essa conectividade entre os Estados Unidos e o Amazonas. O Amazonas é o nosso patrimônio, e é muito bom mostrar isso pro mundo e trazer esses americanos para cá”, afirmou o gerente comercial para mercados internacionais da Gol, Luiz Teixeira.

Fort Lauderdale

Na quinta-feira (15/12), a Azul Linhas Aéreas inaugurou um voo direto ligando Manaus a Fort Lauderdale, na Flórida, com capacidade para 174 passageiros. O deslocamento ocorrerá três vezes por semana: às terças, quintas e sábados. Já o retorno, de Fort Lauderdale para a capital amazonense, ocorrerá às segundas, quartas e sextas-feiras.

No evento, o governador Wilson Lima falou sobre o fortalecimento do turismo com a inauguração do aeroporto de Barcelos (cidade conhecida pela pesca esportiva) e informou que a pista de pouso de Itacoatiara também está prestes a ser entregue. Ele ainda destacou o trabalho feito em conjunto com o Governo Federal para reforçar a malha aérea na região, incluindo um convênio para recuperação de 13 aeroportos do interior.

Reforçando a malha aérea, os municípios de Apuí, Eirunepé, Santa Isabel do Rio Negro, Manicoré e Borba passaram a contar, no último dia 5 de dezembro, com voos comerciais da Azul que fazem ligação com a cidade de Manaus. Em 2019, no primeiro ano da atual gestão estadual, a Azul atuava em apenas três municípios do Amazonas.

Com esses novos cinco destinos, o número de cidades alcançadas com voos da Azul chega a 14. No Amazonas, a Azul também conta com voos nas cidades de Maués, Tefé, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Parintins, Lábrea, Coari, Barcelos, além de Manaus.