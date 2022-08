Amazonas registra queda de 42% nos focos de calor

De 1º a 17 deste mês, o Amazonas registrou queda no número de calor. A diminuição foi de 42% em comparação ao mês anterior, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) divulgados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

Ao todo, houve 2.760 registros nos primeiros 17 dias do ano – 1.978 focos a menos que o ano passado, que já contava com 4.738 notificações.

A queda também é verificada ao analisar o ano como um todo: de 1º de janeiro a 17 de agosto de 2022, foram 4.556 focos de calor contra 6.135 em 2021, representando uma diminuição de 26%.

Dos 2,7 mil focos registrados nos primeiros 17 dias de agosto, 217 ocorreram em áreas de gestão direta do governo do Estado, entre glebas estaduais e Unidades de Conservação Estadual. Já as áreas de gestão federal somaram 2.246, representando 81,3%, divididos em assentamentos, terras indígenas, glebas e Unidades de Conservação Federal. O restante ocorreu em áreas particulares e vazios cartográficos.