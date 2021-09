Amazonenses entram em ação na Copa Regional Norte de Taekwondo

Três atletas foram contemplados com passagens aéreas por meio da Faar para a disputa em Macapá (AP)

Os amazonenses Antônio Silva e João Vitor, de 17 anos, e Rai Farias, 26, entram em ação no sábado (02/10) e no domingo (03/10), durante a Copa Regional Norte de Taekwondo, em Macapá (AP). O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), patrocina os atletas com passagens aéreas para a disputa do campeonato.

“Investimento mais que merecido para o trio representar o Amazonas. O Governo do Estado olha com muita atenção para as modalidades olímpicas, então desejamos uma grande competição aos jovens atletas e que eles possam voltar com a medalha no peito”, afirmou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Ouro no Regional Norte de 2020 e pentacampeão amazonense, Rai Farias vai em busca de mais medalhas para a coleção. “Estou com uma expectativa muito boa e com fé em Deus de que vou trazer um bom resultado de lá. Muito gratificante representar o Amazonas. Espero conseguir a vaga para o Grand Slam e chegar à seleção brasileira. Esse é o objetivo de todos nós”, apontou.

Com a força de quem pratica taekwondo desde os 6 anos de idade, Antônio está pronto para o combate. “Expectativa lá em cima. Acordando 5h30 para treinar todos os dias. Para o cara ganhar de mim, tem que treinar mais que eu”, disse.

Bronze no Grand Slam do ano passado, João Vitor agradece a nova oportunidade proporcionada pelo Governo do Amazonas para buscar o ouro. “Com muita alegria que eu recebo a passagem. A gente sempre crê que Deus vai abrir as portas e assim ele fez por meio da Faar. Fico muito agradecido por poder representar meu estado”, ressaltou.

Competição – A Copa Regional Norte de Taekwondo, organizada pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), será disputada nas categorias Cadete, Juvenil, Sub-21, Adulto, Master e Parataekwondo. O evento vale pontos no ranking brasileiro da modalidade e vaga para o Grand Slam, competição nacional que reúne os melhores taekwondistas do país.