Criminosos são presos após realizarem diversos assaltos na Cidade Nova

MANAUS – Quatro homens, com idades entre 18 e 26 anos, foram presos por roubo, na noite de quarta-feira (29), após ação dos policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus.

Os policiais realizavam patrulhamento ostensivo pela Avenida Camapuã quando foi acionada, por volta das 21h40, por um motorista de aplicativo, informando que indivíduos armados estariam realizando arrastões pela região do Núcleo 23, bairro Cidade Nova, a bordo de um carro modelo Fiat/Siena Fire Flex, de cor vermelha e placas JXI-5342.

Diante das informações, a equipe iniciou as buscas pelos suspeitos, nas adjacências, até que avistou o veículo e realizou abordagem aos homens. Na revista pessoal, foi encontrado com os indivíduos um total de quatro aparelhos celulares, um simulacro de arma de fogo e uma arma branca do tipo faca.

O quarteto recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o material apreendido, para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A Polícia Militar orienta as vítimas a procurar a delegacia para requerer seus pertences que tenham roubados pelo grupo.