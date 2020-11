Amazonino ganha apoio de Josué Neto

O candidato a prefeito de Manaus, Amazonino Mendes (Podemos) ganhou mais um apoio na sua campanha eleitoral. Dessa vez, o apoio é do presidente estadual do PRTB e presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto.

O parlamentar declarou apoio por acreditar que Amazonino e Wilker Barreto terão compromisso com o povo de Manaus e responsabilidade na gestão pública. “O meu apoio é para o Amazonino, por isso que estou falando que Amazonino é o melhor candidato “, frisou.

O presidente da Aleam disse, ainda, que Manaus tem mais chances de melhorias com Amazonino na gestão.