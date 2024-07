Anderson Sousa pode ser punido por infidelidade ao União Brasil

As eleições municipais estão cada vez mais próximas e os candidatos e até quem não vai concorrer está em um verdadeiro “furacão” por conta de apoios. Muitos políticos acabam cometendo infidelidade partidária, o que coloca em risco mandatos e resultando em outras consequências.





No Amazonas, isso acontece muito. O atual prefeito de Rio Preto da Eva (a 79 quilômetros de Manaus), Anderson Sousa, pertence ao União Brasil. A sigla tem como pré-candidato a prefeito de Manaus o deputado Roberto Cidade.

No entanto, Anderson está mais do lado do prefeito de Manaus e que pretende concorrer à reeleição, David Almeida. Este, por sua vez, pertence ao Avante, que nada tem a ver com o União Brasil nesta temporada eleitoral.

Uma das provas de que Anderson tende a apoiar David é a presença de ambos nos mesmos eventos. Em abril deste ano, Anderson participou de um evento promovido por David.

Ainda em abril, o prefeito de Rio Preto da Eva marcou presença na inauguração do mirante Lúcia Almeida em Manaus, promovido por David Almeida. O local, vale ressaltar, possui algumas lojas, sendo uma delas de propriedade da esposa de Anderson, Soraya Sousa.

Em contrapartida, os eventos promovidos pelo União Brasil não contaram com a presença de Anderson Sousa. A ausência no lançamento da pré-candidatura de Roberto Cidade à prefeitura de Manaus e na filiação do vereador Caio André ao União Brasil só demonstra que o prefeito de Rio Preto da Eva já não faz mais questão de seu abrigo político.

Outros casos

O deputado federal Saullo Vianna também se encontra no “olho do furacão”. Pertencente ao União Brasil, o parlamentar tem demonstrado apoio público ao pré-candidato à Prefeitura de Manaus, David Almeida, do partido Avante, e ao pré-candidato à Prefeitura de Parintins, vereador Mateus Assayag, do PSD. Na ilha tupinambarana, o nome do União Brasil para a prefeitura é o da vereadora Brena Dianná.

O apoio aos pré-candidatos do Avante e do PSD é contra a nova diretriz do União Brasil. Em comunicado, a sigla informou que dirigente partidários, mandatários e filiados são proibidos de apoiarem pré-candidatos e candidatos de outros partidos não coligados nos municípios onde o União Brasil disputará as eleições para cargos majoritários.

Ainda de acordo com o União Brasil, o não cumprimento da norma pode resultar no afastamento partidário e dos demais filiados. O ato configura infração disciplinar e o filiado perderá as prerrogativas, cargos e funções que exerça em decorrência da representação e da proporção partidária.

Infidelidade partidária

A infidelidade partidária se dá quando um político não observa as diretrizes da agremiação à qual é filiado ou abandona o partido sem justificativa. A fidelidade partidária, por sua vez, é uma característica medida pela obediência do filiado ao programa, às diretrizes e aos deveres definidos pela sigla, ou ainda pela migração de um partido para outro.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entende que, por vigorar no Brasil o sistema representativo, o mandato eletivo pertence ao partido. Além disso, a Lei dos Partidos Políticos prevê, no artigo 22-A, que perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa causa, da sigla pela qual foi eleito.

O parágrafo único do mesmo artigo, contudo, considera com justa causa para a desfiliação as seguintes três hipóteses: mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; grave discriminação política pessoal; e mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias – a chamada “janela partidária” – que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente.