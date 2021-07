Aplicativo de transporte Lady Driver cadastra motoristas em Manaus

Dentro de poucos meses chegará a Manaus um transporte de passageiros por aplicativo totalmente voltado às mulheres. Trata-se do Lady Driver, implantado no Brasil em 2017, instalado em sete capitais do País e espalhado por mais de 30 cidades.

Durante todo o mês de julho estará sendo feito o cadastro de interessadas em fazer parte do maior aplicativo de motoristas mulheres do mundo. Basta baixar o app e seguir o passo a passo (https://ladydriver.com.br/). O objetivo é trazer mais segurança ao público feminino na hora de se locomover por Manaus.

A diretora regional da Lady Driver, Sônia Rodrigues, ressalta as vantagens do aplicativo para quem dirige e a quem o contrata. Segundo ela, um grande diferencial da plataforma está na possibilidade de a motorista poder cadastrar um número de telefone de emergência para qualquer eventualidade. “Não bastasse o quesito segurança, também tem a satisfação pelo retorno financeiro.”

Sônia Rodrigues explica que além de se preocupar com o bem-estar de quem dirige, a Lady Drive tem o compromisso de possibilitar que a profissional ganhe mais em cada viagem. “Somos a única empresa que paga a motorista desde o momento em que a corrida é aceita”, garante.

Quanto às passageiras, Sônia afirma que elas podem ter a certeza de que irão desfrutar de conforto e segurança viajando com as motoristas parceiras do sistema. De acordo com a diretora regional da Lady Driver, os números são animadores: mais de 70 mil motoristas mulheres dirigem, atualmente, pela Lady Driver. E 1,5 milhão de passageiras já fizeram o download do aplicativo.

Apoio da Setempi – Em Manaus, antes mesmo de ser implantada, a Lady Driver começa a receber apoio. O titular da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Setempi), secretário Radyr Jr., diz que em tempos atuais nada melhor do que empreender. “É importante ter essa complementação de renda por questão de segurança”, reforça. “Criar essa matriz econômica, dando independência financeira às mulheres, tem total apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Setempi”, informa Radyr Jr.