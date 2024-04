Apoiado pelo Irã, Hezbollah atacou Israel com drones e bombas, diz porta-voz das forças israelenses

O grupo islâmico ocupa o Líbano e é apoiado pelo Irã





Um porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmou que o sistema de defesa aérea interceptou dois drones explosivos e vários mísseis lançados pelo grupo islâmico Hezbollah, apoiado pelo Irã.

O regime iraniano lançou drones contra Israel por causa dos ataques feitos por forças israelenses contra aliados do Irã no Líbano, na Síria, no Iraque e no Iêmen.

O Hezbollah ocupa o território libanês, os houthis ocupam o Iêmen. A Síria e o Iraque têm grupos apoiadores do Irã em seus países.

Árabes derrotaram os persas, que ocupavam o Irã, obrigaram o país a se submeter ao Islã. Iranianos têm a mesma religião que os árabes, originários da Península Arábica. Os árabes falam árabe, os iranianos falam farsi.

Criada em 1945, a Liga Árabe, por exemplo, não tem o Irã como um de seus membros – Arábia Saudita (rival do Irã), Argélia, Bahrein, Comores, Catar, Djibuti, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Iêmen, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Marrocos, Mauritânia, Omã, Palestina, Síria (suspensa), Sudão, Somália e Tunísia.

