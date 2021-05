Arena da Amazônia passa por serviços de sanitização e manutenção

O Campeonato Amazonense de 2021 chegou na reta final e a Arena da Amazônia Vivaldo Lima recebe neste sábado (08/05), o jogo entre Manaus FC x Nacional FC, o qual define o primeiro time finalista do Barezão. Visando reduzir os riscos de contágio da Covid-19, recebendo somente membros das comissões técnicas dos times, atletas, funcionários e demais colaboradores, o Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR), realizou nesta sexta-feira (07/5), serviços de sanitização e manutenção nas dependências da Arena.

Preocupada com a saúde de todas as pessoas que fazem o espetáculo acontecer dentro e fora de campo, a gestão da FAAR realizou a ação de sanitização em todos os vestiários, zona mista, bancos de reservas, sala antidoping, corredores, além do Salão Bossa Nova. Reparos de manutenção no gramado e vestiários também foram feitos, para que sejam realizados os últimos jogos do Barezão 2021.

“A semifinal e final do campeonato estadual está sendo uma expectativa muito grande para nós, já que os jogos acontecerão na Arena, lugar que cuidamos com tanto carinho. A sanitização e o gramado foram nossos focos principais, mas estamos também pintando as escadas, ao redor do campo, fazendo manutenções nos vestiários do time de arbitragem, gandulas e no vestiário dos atletas e comissão técnica, arrumamos principalmente as banheiras e máquinas de gelo”, afirmou o diretor-presidente da FAAR, Jorge Oliveira.

Reconhecida também pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) como uma das mais bonitas, em 2014, a Arena da Amazônia Vivaldo Lima, teve uma pausa na realização dos jogos para que o gramado pudesse voltar a ter o padrão Copa Do Mundo. O campo recebeu reparos especiais, como adubação, pulverização e um dos melhores e o mais recomendado corte, feito em faixas no sentido transversal, que não só influência na estética, mas também na saúde do gramado.

“Cuidamos do campo não somente para receber esses últimos jogos do Barezão 2021, mas também para manter a Arena linda, como deve ser desde a sua fundação, para que não percamos a honra de termos em nosso estado um dos palcos mais bonitos do futebol mundial”, ressaltou o gerente de praça esportiva, Jailson Veiga, que se compromete em deixar o campo do estádio no padrão Copa Do Mundo.

Todo o trabalho foi desenvolvido seguindo as normas implementadas pelo decreto estadual, cumprindo também com o protocolo de saúde e segurança acordado entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Clubes e Federações Estaduais.